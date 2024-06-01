Başkentte LGS'ye Ücretsiz Ulaşım İmkanı

Başkentte yarın Liselere Giriş Sınavına ( Lgs ) katılacak öğrenciler, velileri ve sınav görevlileri, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait otobüs ve raylı sistemlerden ücretsiz yararlanabilecek.

EGO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın gerçekleştirilecek LGS'ye katılacak öğrenciler, velileri ve sınav görevlileri, sınava ilişkin belgelerini ibraz etmeleri halinde, EGO Genel Müdürlüğünce verilen toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz olarak kullanabilecek.