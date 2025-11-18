Başkentte Kuyumcuda Vitrin Kasası Düşmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Keçiören'de bakım için gittiği kuyumcuda vitrin kasasının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Turan Acar, hastanede hayatını kaybetti.
Başkentte bakım için gittiği kuyumcuda üzerine vitrin kasası düşen kişi hayatını kaybetti.
Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi Etlik Caddesi'nde bir iş merkezindeki kuyumcuya bakım için giden teknik personel Turan Acar'ın üzerine vitrin kasası düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Acar, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel