Başkentte Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu
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Ankara'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüşleri nedeniyle şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücülerin başkente dönüşü, şehrin giriş ve ana yollarında trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle Ankara-Samsun yolunda trafik yoğunluğu artarken, trafik ekipleri denetim noktalarında araçları kontrol ediyor.
Başkentteki şehirler arası yollarda, Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüşleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram tatilinde Ankara'dan memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenler kente dönüyor.
Başkente dönmek üzere yola çıkan sürücüler, şehrin giriş ve ana yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.
Özellikle Ankara-Samsun yolunda, öğleden sonra trafik yoğunluğu arttı. Trafik ekiplerince, Çalışkanlar kontrol noktasında durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi.
Ekipler, İstanbul Yolu, Eskişehir Yolu gibi şehir girişlerindeki denetim noktalarında da kontrollerini sürdürüyor.