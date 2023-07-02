Başkentte Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu

Ankara'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüşleri nedeniyle şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücülerin başkente dönüşü, şehrin giriş ve ana yollarında trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle Ankara-Samsun yolunda trafik yoğunluğu artarken, trafik ekipleri denetim noktalarında araçları kontrol ediyor.