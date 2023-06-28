Başkentte Kurban Bayramı'nda Kurban Kesim Alanlarında Yoğunluk Oluştu

Bayram namazının ardından belediyelerin kurban kesim alanlarına giden vatandaşlar, kurbanlıklarını kestirmek için sıra bekledi. Pursaklar Belediyesinin Gümüşoluk'taki kesim alanında kurbanlıklar, raylı sistemlerde kesildikten sonra küçük parçalara ayrıldı. Daha sonra hisse sayısı kadar eşit parçalara bölünen etler, sahiplerine dağıtıldı. Henüz kurbanlık satın almayan vatandaşlar da bayramın ilk gününde daha uygun fiyata kurbanlık alabilmek umuduyla satış yerlerine akın etti.

Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk oluştu.

Bayram namazının ardından belediyelerin kurban kesim alanlarına giden vatandaşlar, kurbanlıklarını kestirmek için sıra bekledi.

Pursaklar Belediyesinin Gümüşoluk'taki kesim alanında kurbanlıklar, raylı sistemlerde kesildikten sonra küçük parçalara ayrıldı. Daha sonra hisse sayısı kadar eşit parçalara bölünen etler, sahiplerine dağıtıldı.

Sabahın erken saatlerinde alana geldiğini belirten Okan Olgun, "İşlemler çok hızlı sürüyor. Profesyonel ve tertemiz ilerliyor. Bir kere de hayvanı kesmek her yiğidin harcı değil öyle kesiyorlar." dedi.

Kurbanını kestikten sonra çevresindeki yoksullara dağıtacağını söyleyen Davut Güntutmaz ise "Geleneğimizde olan bir şey. Önce fakiri, fukarayı doyuracaksın. Sofrasına götürüp halini hatırını soracaksın." diye konuştu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de alandaki denetimlere katılarak, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Bu arada, henüz kurbanlık satın almayan vatandaşlar da bayramın ilk gününde daha uygun fiyata kurbanlık alabilmek umuduyla satış yerlerine akın etti.