Başkentte Kurban Bayramı namazı kılındı
Ankaralılar, Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi'nde bayram namazını kıldı. Namaz ve hutbeden sonra vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Cami avlularında vatandaşlara tatlı dağıtıldı. Bayram hutbesinde kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıca Filistin'de hayatını kaybedenler ve saldırı altındaki Müslümanlar için dua edildi.
Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi'nde kıldı.
Sabahın erken saatlerinde camilere gelen Ankaralılar, bayram namazı için saf tuttu. Bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.
Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.
Cami avlularında vatandaşlara tatlı dağıtıldı.
Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
Ayrıca Filistin'de hayatını kaybedenler ve saldırı altındaki Müslümanlar için de dua edildi.