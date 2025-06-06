Başkentte Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Başkentte Kurban Bayramı Namazı Coşkusu
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Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camilerinde kıldı. Vatandaşlar, geleneksel kıyafetleriyle katıldıkları namazdan sonra bayramlaştı.

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camilerinde kıldı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazı hareketliliği yaşanan başkentte, vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.

Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camilerine gelen bazı vatandaşlar ise avluda saf tuttu.

Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.

Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Cami avlularında lokum ve çikolata ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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