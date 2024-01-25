Üye Girişi
Haberler

Kore Şehitleri, Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda Anıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından, Türk askerinin Kore Savaşı'nda kazandığı zaferin 73. yıl dönümü dolayısıyla Kore şehitleri için anma töreni düzenlendi. Törende, anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve milli marşlar okundu. Konuşmaların ardından tören sona erdi.

Kore şehitleri, Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneğince, Türk askerinin Kore Savaşı'na katılarak Kumyangjang-Ni Muharebesi'nde kazandığı zaferin 73. yıl dönümü dolayısıyla Kore şehitleri için anma töreni gerçekleştirildi.

Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda yapılan törende, anıta çelenk bırakılmasının ardından şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Güney Kore Milli Marşı okundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın gönderdiği mesajların okunmasının ardından, derneğin genel başkanı Beyazıt Yumuk konuşma yaptı. Yumuk, Kore Savaşı'nda Kore halkının Türk askerini çok yakından tanıdığını, kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı her zaman takdir ettiğini söyledi.

Şehit ve gazilerin kahramanlıklarını hatırlatan Yumuk, Türk askerinin savaşta birçok muharebe görevini başarıyla yerine getirdiğini anlattı.

Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik ise ülkesi ile Türkiye arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu vurgulayarak, Kumyangjang-Ni Muharebesi'nde Türk askerlerin gösterdiği cesaret sayesinde başkent Seul'un işgalden kurtarıldığını belirtti.

Lee, Kore halkının Türkiye'ye ve Kore gazilerine her zaman minnettar olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Kore Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor?
title