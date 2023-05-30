Başkentte köprü altında su baskınında aracıyla mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Cüneyt Demir: "Arabada çocuklarım olabilirdi, başka canlar olabilirdi"

ANKARA - Başkentte Tandoğan Köprüsü altında yağışın oluşturduğu su baskını sonucu mahsur kalan vatandaş, sağlığı iyi bir durumda ekiplerin çabasıyla kurtarıldı.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok bölgede etkisini gösteren yağış nedeniyle yollar adeta göle dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi Tandoğan Köprüsü altında oluşan su baskınında Cüneyt Demir isimli bir vatandaş aracıyla mahsur kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ancak Demir'in aracı sular altında kaldı. Aracı sular altında kalan ve sağlık durumunun iyi olan Demir, "Bunun böyle olacağı belli. Meteoroloji yağış uyarılarını yapıyor. Ankara'da alt geçitler ilk yapıldığından beri böyle. Ankara'nın alt geçitleri vatandaşlara bunları yaşatıyor. Belki de bu alt geçit tamamen iptal edilmeli. Eğer böyle bir risk varsa, yağmur yağdığı zaman böyle olacaksa trafik sıkışık olsun ama sular altında kalmasın. Arabada çocuklarım olabilirdi, başka canlar olabilirdi. Olayı kontrol altına alamayabilirdim. Aracın içinden çıkmak o kadar zor değildi ama araç içinde çocuk, yaşlı veya engelli olsaydı o zaman sıkıntı yaşayabilirdim. Böyle bir olay yaşadığım için öfkeliyim" ifadelerini kullandı. Ayrıca aracıyla birlikte sular altında kalan Demir, aracının kaskolu olduğunu ve piyasa değerinin yaklaşık 800 bin lira olduğunu belirtti.

Başkent yağışın etkisi altında bir gün geçirmeye devam ediyor.