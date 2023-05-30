Başkentte köprü altında su baskınında aracıyla mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Başkentte Tandoğan Köprüsü altında yağışın oluşturduğu su baskını sonucu mahsur kalan vatandaş, sağlığı iyi bir durumda ekiplerin çabasıyla kurtarıldı.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok bölgede etkisini gösteren yağış nedeniyle yollar adeta göle dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi Tandoğan Köprüsü altında oluşan su baskınında Cüneyt Demir (54) isimli bir vatandaş aracıyla mahsur kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ancak Demir'in aracı sular altında kaldı.

Başkent yağışın etkisi altında bir gün geçirmeye devam ediyor. - ANKARA