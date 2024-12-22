Başkentte Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu Park Halindeki Araçlara Çarptı
Yukarı Dikmen Mahallesi'nde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu 11 park halindeki araca çarparak devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Başkentte kontrolden çıkan hafriyat kamyonu park halindeki 11 araca çarparak devrildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BZU 546 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu Yukarı Dikmen Mahallesi 660. Sokak'ta kontrolden çıkarak, geri kaymaya başladı.
Kamyon, park halindeki 11 araca çarparak devrildi.
Kazada can kaybı olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel