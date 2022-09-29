Kontrolden çıkan araç mağazaya girdi Güncel Haberler Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağazaya giren hafif ticari araç hasara yol açtı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağazaya giren hafif ticari araç hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ADJ 483 plakalı hafif ticari araç Feridun Çelik Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde bulunan bir mağazanın giriş kısmına çarparak kaldırıma savruldu. Kaza sonrası kepenkleri devrilen ve giriş kısmının bir bölümü yıkılan mağazada büyük çapta hasar meydana geldi. Görgü tanıkları araç sürücüsünün yaya olarak kaçtığını iddia ederken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş Altındağ Tragger Ankara Güncel Haberler

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