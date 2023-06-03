Başkentte Kızılay-Keçiören metro hattının ASKİ durağını su bastı

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle Kızılay-Keçiören metro hattının ASKİ durağını su bastı. Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Kızılay-Keçiören metro hattındaki ASKİ durağını su bastı. Yolcu girişine kapatılan metro durağında itfaiye ekipleri, su tahliyesine yönelik çalışma başlattı. Sıhhiye çok katlı otoparkının bulunduğu çevrede yoğun yağış sonrasında su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerinin su bastığı ve trafik akışında sorunların yaşandığı bölgede belediye ekipleri çalışma başlattı. Turan Güneş Bulvarı ile Dikmen'deki İlker 807 Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle yola taş parçaları düştü. Taş parçaları ve su birikintileri nedeniyle trafik aksadı.