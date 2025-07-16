Başkentte Kısa Süreli Sağanak Yağış

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Başkentte saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, su birikintilerine ve trafikte aksamalara neden oldu. Yağışın etkisi yaklaşık 30 dakikada sona erdi.

Başkentte kısa süreli sağanak, su birikintilerine ve trafikte yavaşlamaya neden oldu.

Saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, çeşitli noktalarda yer yer etkisini gösterdi. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na bağlanan ara sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Yağış, yaklaşık 30 dakikada etkisini kaybetti.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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