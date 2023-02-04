Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte karı eğlenceye dönüştüren çocuklar baklava tepsisi ve sinilerle kaydı

Güncel Haberler

Başkentte karı eğlenceye dönüştüren çocuklar baklava tepsisi ve sinilerle kaydı

Ankara'nın Çubuk ilçesine lapa lapa yağan kar, çocuklar ve gençler için eğlence kaynağı oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesine lapa lapa yağan kar, çocuklar ve gençler için eğlence kaynağı oldu.

İlçede iki gündür etkili olan yağış, kurak geçen kış mevsiminde karı özlemle bekleyen halkı sevindirdi.

Çocuklar, yarıyıl tatilinin son günlerinde yağan karı eğlenceye dönüştürdü.

Sokaklara çıkarak kartopu oynayan, meyilli alanlarda kızak, sini, baklava tepsisi, naylon ve bidonlarla kayan çocuklar ve gençlerin neşesine büyükler de eşlik etti.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş da çocuklara sürpriz yaparak onlarla kartopu oynadı.

Demirbaş, gazetecilere, belediye ekiplerinin kar nedeniyle yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Ekiplerin gece boyu yoğun mesai harcadığını belirten Demirbaş, şöyle konuştu:

"Uzun süredir özlemle beklediğimiz kar yağışı bizi çok mutlu etti. İnşallah bereketli olur. Belediye olarak 3 vardiya halinde 6 iş makinesi ve 70 personelle kışla mücadeleye daima hazırız. Sokaklarımız, caddelerimiz maşallah şenlendi. Ailelerimiz, yavrularımız uzun zamandır beklenen karın tadını çıkarıyorlar. Şu an ilçede herkes çok mutlu. İnşallah su kıtlığı yaşamayacağız. Gece geç vakitler olmasına rağmen akın akın herkes dışarı çıkıyor."

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title