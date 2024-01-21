Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu
Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde görülen yağış, herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin, yollarda tedbir aldığı görüldü.
Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde görülen yağış, herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin, yollarda tedbir aldığı görüldü.