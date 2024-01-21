Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde görülen yağış, herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin, yollarda tedbir aldığı görüldü.