Başkentte kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı Güncel Haberler Ankara'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde gece saatlerinde etkisini artırdı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor. Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ise sorumluluk sahalarında denetimleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Cankut Taşdan Ankara Güncel Haberler

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