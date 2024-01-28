Ankara'da Kar Yağışıyla Kent Merkezi Beyaz Örtüyle Kaplandı
Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak kent merkezini beyaz bir örtüyle kapladı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.
Ankara'da kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Başkentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar zaman zaman etkisini artırdı.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.