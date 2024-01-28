Ankara'da kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Başkentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar zaman zaman etkisini artırdı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.