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Başkentte kamyon refüjde asılı kaldı

Başkentte kamyon refüjde asılı kaldı

Güncel Haberler

Başkentte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüjde asılı kaldı.

Başkentte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüjde asılı kaldı.

Kahramankazan ilçesinden Şaşmaz Sanayi Sitesi'ne elektrik panosu götüren kamyonun sürücüsü İ.G, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı şehir merkezi istikameti Batıkent yol ayrımı yakınında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyon, refüje çıkarak asılı kaldı.

Olay yerine gelen trafik polisleri, başka kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle yolda oluşan araç yoğunluğu, kamyonun vinç ve çekici yardımıyla refüjden kurtarılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Fatih Sultan Mehmet Kahramankazan Güncel Haberler

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