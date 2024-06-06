Başkentte Kahramanmaraş Kültür Günleri etkinliği başladı

Başkentte, Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Günleri etkinliğinin açılışı yapıldı.

Mithatpaşa'daki derneğin genel merkez binasında Kahramanmaraş'ı tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışına Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, bazı milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Kirişci, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, millet olarak, birliğe, beraberliğe, her zamankinden daha çok ihtiyaç olan bir dönemi yaşadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın afetle anılmasını istemediğini ifade eden Kirişci, devletin çalışmaları sayesinde depremin yaralarının hızla sarılmaya devam ettiğini belirtti.

Deprem felaketinin ardından, 18 binden fazla kalıcı konut ve köy evinin hak sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Kirişci, büyük bir hızla yeni konutların yapımının da sürdüğünü kaydetti.

"Kahramanmaraş Kültür Günleri" kapsamında, konser, konferans, müzik ve şiir dinletisi, söyleşi, yazar anma günü ve resim sergisi gibi faaliyetler düzenlenecek.

Davetlilere, dondurma, firik tarhanası, çörek ikramı yapılan etkinlik, 8 Haziran'a kadar sürecek.