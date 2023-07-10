Başkentte kadına şiddet
Güncel Haberler
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kadına sokak ortasında şiddet uygulandı. Saldırgan, vatandaşların müdahalesini engelleyerek kadını olay yerinden uzaklaştırdı.
- Başkentte kadına şiddet
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde kadına yönelik sokak ortasında yaşanan şiddet bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Siteler semtinde bir kamyonetin arkasında bir erkek kadına şiddet gösterdi. Sokak ortasında yaşanan şiddeti gören vatandaşlar müdahale etmek istedi. Saldırgan, vatandaşları yanına yaklaştırmadı. Bir süre şiddet uygulayan adam kadını kolundan tutarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan şiddet bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kaan Taşkın - Güncel