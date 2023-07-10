- Başkentte kadına şiddet

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde kadına yönelik sokak ortasında yaşanan şiddet bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Siteler semtinde bir kamyonetin arkasında bir erkek kadına şiddet gösterdi. Sokak ortasında yaşanan şiddeti gören vatandaşlar müdahale etmek istedi. Saldırgan, vatandaşları yanına yaklaştırmadı. Bir süre şiddet uygulayan adam kadını kolundan tutarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan şiddet bir vatandaş tarafından görüntülendi.