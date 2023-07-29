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Başkentte Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 60 bin boş makaron, 7 bin 770 paket sarma sigara, 1420 litre etil alkol ve 500 elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Başkentte kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde operasyonlar düzenledi.

5 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 60 bin boş makaron, 7 bin 770 paket sarma sigara, 1420 litre etil alkol ve 500 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

Ankara Güncel Haberler

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