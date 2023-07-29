Başkentte Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 60 bin boş makaron, 7 bin 770 paket sarma sigara, 1420 litre etil alkol ve 500 elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.