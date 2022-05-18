Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 31 zanlı yakalandı - Haberler

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Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 31 zanlı yakalandı

AA - Güncel
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Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 31 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 31 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 9-15 Mayıs'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, kaçak veya sahte olduğu belirlenen 8 bin 606 tıbbi ilaç, 2 bin 730 paket sigara, 1 ton sahte alkollü içki, 479 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 220 kilogram tütün, 180 sahte bandrol, 18 kaçak cep telefonu, 3 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ve 20 milyon 796 bin 400 makaron ele geçirildi.

Ekipler tarafından operasyonlarda, 31 zanlı gözaltına alındı.

AA / Güncel

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