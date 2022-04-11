Kaçakçılık operasyonlarında 27 zanlı yakalandı - Haberler

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Kaçakçılık operasyonlarında 27 zanlı yakalandı

AA - Güncel
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Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 4-10 Nisan tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 2 bin 976 elektronik ve muhtelif eşya, 2 bin 255 cinsel içerikli ilaç, 1800 paket sigara, 21 cep telefonu, 2 otomobil, 1 otomobil motoru, 1 sigara sarma makinesi ve 4 milyon 41 bin makaron ile sahte 2 bin 194 bandrol ve 72 litre içki ele geçirildi.

Ekipler tarafından operasyonlarda 27 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonlarında 27 zanlı yakalandı

Kaçakçılık operasyonlarında 27 zanlı yakalandı

Kaçakçılık operasyonlarında 27 zanlı yakalandı

AA / Güncel

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