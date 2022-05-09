Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı - Haberler

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Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı

AA - Güncel
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Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 2-8 Mayıs'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, kaçak veya sahte olduğu belirlenen 26 bin 350 ilaç, 345 paket kaçak sigara, 43 kilogram tütün, 35 puro, 32 kaçak cep telefonu, 7 elektronik ve muhtelif kaçak eşya ile 308 bin makaron ele geçirildi.

Ekipler tarafından operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

AA / Güncel

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