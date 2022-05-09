Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 2-8 Mayıs'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, kaçak veya sahte olduğu belirlenen 26 bin 350 ilaç, 345 paket kaçak sigara, 43 kilogram tütün, 35 puro, 32 kaçak cep telefonu, 7 elektronik ve muhtelif kaçak eşya ile 308 bin makaron ele geçirildi.

Ekipler tarafından operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

AA / Güncel