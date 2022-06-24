Başkentte jandarma timleri bir haftada aranan 244 şüpheliyi yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma, operasyon, yol uygulaması ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 244 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 10-22 Haziran tarihlerinde Sincan, Çubuk ve Yenimahalle ilçelerinde 5 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 830 kök kenevir ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yenimahalle Yakacık Mahallesi'nde devriye faaliyeti sırasında, park halindeki aracın yanındaki 5 kişiden şüphelenen ekipler, üst ve araç aramasında 6 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait 207 farklı çapta fişek ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Beypazarı Dibecik Mahallesi'nde bir kişinin elindeki tarihi eserleri piyasaya sürmek istediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine yapılan çalışma ve operasyonda, söz konusu şüpheli yakalanırken, 11 sikke, 6 metal obje ile 37 taş malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konuldu.

8 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerince (JASAT) suç ve suçluluğun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 16-22 Haziran tarihlerinde Çubuk, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Polatlı ilçelerinde meydana gelen 8 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden 1'i tutuklandı.

Ekiplerin söz konusu tarih aralığında yol kontrol noktalarında yaptığı uygulamalar ile devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 244 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.