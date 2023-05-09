Başkentte 'İş Yerlerinde Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Programı' düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 37. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında "İş Yerlerinde Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Programı" düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 37. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında "İş Yerlerinde Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Programı" düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda, iş güvenliği konusunda alınacak tedbirlerin önem taşıdığını ancak zaman zaman tedbirsizliğin "cesaret" olarak yorumlandığını söyledi.

Okul öncesinden itibaren insan kaynağında güvenlik kültürü ile kamu ve özel sektörde insana yakışır işleri tesis etmenin önemine dikkati çeken Alpkan, şöyle konuştu:

"Büyük işletmelerimizde ve iş kazalarına yol açabilecek tehlikelerin daha yaygın olduğu sektörlerde güvenlik kültürünün kurumsallaşmış olduğunu, hatta performans çıktılarının bir kısmının da yine kazasızlıkla ilgili göstergeler olduğunu görebiliyoruz. Kamu da sosyal devlet anlayışıyla bu tedbirleri teşvik ediyor, kazasızlığı da ödüllendiriyor."

Tedbir alma kültürüyle ilgili özellikle gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalarının bulunduğunu aktaran Alpkan, buna ilişkin oyun setleri, çizgi filmler ve kamu spotları hazırladıklarını belirtti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge de "çalışma hayatı" denilince akla ücret konusunun geldiğini ancak iş sağlığı ve güvenliğinin de öne çıkması gerektiğini dile getirdi.

Bazı kurum ve kuruluşların çalışanlarının katıldığı program, düzenlenecek oturumlarla gün boyu devam edecek.