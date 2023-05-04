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Başkentte husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Başkentte husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan kavgada, bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan kavgada, bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Yusuf B, dün öğlen saatlerinde husumetli olduğu iddia edilen Volkan Daldal'ın Batıkent'teki evinin önüne geldi.

Burada Yusuf B. ile Daldal arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Yusuf B, Daldal'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna 6 kurşun isabet eden Daldal, kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Zanlı Yusuf B, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

Ankara Güncel Haberler

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