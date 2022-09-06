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Başkent Hurdacılar Sitesi'nde yangın

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Başkent Hurdacılar Sitesi'nde yangın

Başkent'teki Hurdacılar Sitesi'nde açık alanda bulunan plastik ve elektronik aletler yandı.

Başkent'teki Hurdacılar Sitesi'nde açık alanda bulunan plastik ve elektronik aletler yandı. Ankara'nın pek çok noktasında görünen yangın, paniğe neden oldu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde bulunan açık alana atılmış plastik ve elektronik artıklar henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İki saat süren yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemleri ile son buldu. Plastik malzemenin neden olduğu yoğun duman ise Ankara'nın pek çok noktasından görüldü.

"Endişe edilecek bir durum yoktur"

Ankara Valisi Vasip Şahin ise sosyal medya hesabından yangınla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Şahin, yaptığı paylaşımda, "Yenimahalle ilçemizde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın meydana gelmiş olup, yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yoğun duman, yanan maddelerin plastik esaslı olmasından kaynaklanmaktadır. Endişe edilecek bir durum yoktur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Plastik İtfaiye Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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