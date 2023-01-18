Başkentte halı mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu Güncel Haberler Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir halı mağazasında çıkan yangında hasar oluştu. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir halı mağazasında çıkan yangında hasar oluştu. İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı yakınlarında yer alan ve tadilatta olan 2 katlı halı mağazasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Mağazanın çatısında hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Ankara Güncel Haberler

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