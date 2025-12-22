Başkentte, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. yılına özel sergi ve konser düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 90. yılı kapsamında Ankara'da "Bir İdealin İnşası ve İcrası" temalı sergi ve konser düzenlendi.

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu'ndaki sergide, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kuruluşundan itibaren geçen süreç gazete kupürleri, belgeler ve çekilen fotoğraflarla yansıtıldı.

Sergi, 27 Şubat 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin ardından Türk Ocağı Salonu'nda Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu ile Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sahne aldı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, konser öncesinde yaptığı konuşmada, 90. yıl kapsamında düzenlenen etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belviranlı, "Muasır medeniyetler seviyesine ulaşma gayesiyle kültür ve sanat alanına verdiği önemle bugünümüze de ışık tutan Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde sağlanan gelişmeler, devraldığımız en önemli mirastır. Cumhuriyet'imizin 2. yüzyılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında köklü geçmiş ve medeniyetimizin bilincinde geleceğimizi şekillendirme yolunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.