Başkentte Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Başkentte Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokakları suyla kapladı. Vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı, motokuryeler trafikte zorluk yaşadı.

Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve bir anda şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Vatandaşların ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındığı, motokuryelerin ise trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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