Başkentte Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve bir anda şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Vatandaşların ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındığı, motokuryelerin ise trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.