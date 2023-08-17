Başkentte fünyeyle patlatılan şüpheli valizden yiyecek ve içecek atıkları çıktı
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Ankara'da kaldırıma bırakılan şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı.
Ankara'da kaldırıma bırakılan şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı.
Çankaya ilçesi Gençlik Caddesi'nde kaldırımda şüpheli bir valiz bulunduğu ihbarı üzerine polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, olay yerine bomba imha uzmanını çağırdı.
Fünyeyle patlatılan valizden yiyecek ve içecek atıkları çıktı.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel