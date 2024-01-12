Başkentte firari hükümlüler yakalandı
Ankara'da jandarma ekipleri tarafından aranan 2 firari hükümlü yakalandı. Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlülerin adreslerini tespit etti. Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda B.S. ve E.T. isimli hükümlüler yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Başkentte jandarma ekiplerince 2 firari hükümlü yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlülerin adresleri tespit edildi.
Altındağ ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. ile 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.