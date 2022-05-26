Başkentte FETÖ'den aranan eski KOSGEB müşaviri yakalandı - Haberler

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan eski KOSGEB müşaviri Metin Bağdat gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 yıldır firari olan Bağdat'ın, Çankaya ilçesinde kayıtsız olarak bulunduğu adresi tespit etti.

Bağdat, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve KOSGEB Başkanlık Müşavirliği görevindeyken ihraç edilen Bağdat'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.