Başkentte FETÖ'den aranan eski KOSGEB müşaviri yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte FETÖ'den aranan eski KOSGEB müşaviri yakalandı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
 - Güncelleme:

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan eski KOSGEB müşaviri Metin Bağdat gözaltına alındı.

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan eski KOSGEB müşaviri Metin Bağdat gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 yıldır firari olan Bağdat'ın, Çankaya ilçesinde kayıtsız olarak bulunduğu adresi tespit etti.

Bağdat, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve KOSGEB Başkanlık Müşavirliği görevindeyken ihraç edilen Bağdat'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title