Başkentte etkili olan yağış sonrasında yer yer su birikintileri oluştu - Haberler

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Başkentte etkili olan yağış sonrasında yer yer su birikintileri oluştu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Başkentte etkili olan yağış sonrasında yer yer su birikintileri oluştu Ankara'da etkili olan yağmur nedeni ile yer yer su birikintileri oluştu.

- Başkentte etkili olan yağış sonrasında yer yer su birikintileri oluştu

ANKARA - Ankara'da etkili olan yağmur nedeni ile yer yer su birikintileri oluştu. Özellikle Mamak ilçesinde etkili olan yağış sonrasında oluşan su birikintileri, hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan yağmur yağışı yerini su birikintilerine bıraktı. İlçede bulunan su giderlerinin kapalı olması ve altyapı eksikliğine isyan eden vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayıt altına alarak sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara, su, Güncel, Haberler

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