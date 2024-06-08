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Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle metro girişleri ve alt geçitler su bastı

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Başkentte öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitler suyla doldu. Vatandaşlar yağışın durmasını beklemek için kapalı alanlara geçti. Trafikte ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı.

Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.

Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu.

Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde de kısa süreli dolu etkili oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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