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Başkentte etkili olan dolu, trafikte aksamalara yol açtı

Başkentte etkili olan dolu, trafikte aksamalara yol açtı

Güncel Haberler

Başkentin bazı bölgelerinde görülen dolu ve kent genelindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentin bazı bölgelerinde görülen dolu ve kent genelindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yenimahalle'nin Pamuklar Mahallesi'nde öğleden sonra etkili olan dolu, trafikte aksamalara yol açarken, sürücüler ve yayalar zaman zaman zorluk yaşadı.

Kent genelindeki sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel oluştu, rögar kapaklarından taşan su trafikte aksamalara yol açtı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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