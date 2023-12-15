Başkentte Eski Eşini Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Ankara'da Şafak Şahin tarafından başından silahla vurularak öldürülen eski eşi Nursena Kozan'ın katili tutuklandı.
Başkentte eski eşi Nursena Kozan'ı (25) başından silahla vurularak öldüren Şafak Şahin, "tasarlayarak eski eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Şahin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden sonra Batı Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şahin, "tasarlayarak eski eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Olayın geçmişi
13 Aralık akşam saatlerinde, Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde, Şafak Şahin, boşandığı eşi Nursena Kozan'ı başından silahla vurmuş, ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Şahin ise Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.