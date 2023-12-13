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Başkentte eski eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

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Başkentte yaşanan olayda, eski eşi tarafından başından silahla vurulan Nursena Kozan ağır yaralandı. Şüpheli yakalandı ve soruşturma devam ediyor.

Başkentte eski eşi tarafından başından silahla vurulan Nursena Kozan (25) ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Ş.Ş, saat 18.30 sıralarında eski eşi Kozan'ın Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki evinin önüne gitti.

Burada Kozan'la tartışan Ş.Ş, yanındaki tabancayla eski eşini başından vurdu.

Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nursena Kozan'ın duran kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Kozan'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Şüpheli Ş.Ş, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

"Torpil patlamasına benzer bir ses duydum"

Mahalle sakinlerinden Hakan Şahin, AA muhabirine, olay esnasında mutfakta oturduğunu ve "torpil patlamasına" benzer bir ses duyduğunu söyledi.

Şahin, "Dışarı çıktığımda kalabalık vardı, sonrasında ambulans ve polis geldi. Bir kız vurulmuş, 'Durumu ağır.' dediler. Başka da bir bilgimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sincan Kozan Olay Güvenlik Şiddet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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