Başkentte 'Elektrikli Araçlar ve Akıllı Şehirler Çalıştayı'

Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi işbirliğiyle "Elektrikli Araçlar ve Akıllı Şehirler Çalıştayı" düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Parkı'ndaki çalıştayda "elektrikli araçlar ve şarj istasyonları", "riskler-güvenlik" ile "şehirlerde akıllı ulaşım" başlıklı üç oturum gerçekleştirildi.

Elektrikli araçlar ve akıllı şehirler hakkında farkındalığı artırmak, sektörel gelişmeleri takip etmek, teknolojik yenilikleri tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya yaklaşık 150 kişi katıldı.

"Elektrikli araçlar, ticaret ve sanayi hayatının vazgeçilmezi haline geldi"

Çalıştayda konuşan Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Elektrikli araçlar artık ticaret ve sanayi hayatının vazgeçilmezi haline geldi. Şehirlerimiz kurumsal, fiziksel, ekonomik ve sosyal olarak daha akıllı hale gelmek zorunda. Dünyadaki geri dönüşümün öncüsü olabiliriz, siz bunun öncüsü olabilirsiniz. Bu kent bu süreçle ilgili öncü bir kent oldu." dedi.