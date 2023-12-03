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Başkentte Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı'nca Yemen şehitleri anma programı düzenlendi

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Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı'nca, Yemen şehitleri anma programı düzenledi.

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı'nca, Yemen şehitleri anma programı düzenledi.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çağlar, programda yaptığı konuşmada, Yemen şehitlerinin kamuoyunda fazla gündeme getirilmediğini, bunun ciddi bir eksiklik olduğunu söyledi.

Çağlar, "Yemen şehitlerinin, her yıl törenlerle anılması ve hatırlanmasının, şehit düşen evlatlarımıza karşı bir vefa borcumuz olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle Yemen şehitlerinin unutulmaması ve anılması için bir anma gününün tespit edilmesini öneriyoruz." dedi.

Programa, Elazığlı Yemen Gazisi Mehmet Arif Seyhun'un kızı Yüksel Akşehirli de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Çağlar Elazığ Yemen Kültür Güncel Haberler

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