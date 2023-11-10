Başkentte düzenlenen operasyonda 175 litre sahte alkol ele geçirildi
Güncel Haberler
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ilçesinde 2 kişinin kaçak alkol imalatı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 175 litre sahte alkol ve 18 alkol aroması bulundu. Etimesgut ilçesinde ise bir işyerinde yapılan aramada 277 cinsel uyarıcı ürün ve 96 kaçak enerji içeceği ele geçirildi. Her iki olaya karışan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Başkentte düzenlenen operasyonda 175 litre sahte alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Sincan ilçesinde 2 kişinin kaçak alkol imalatı yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Şüpheliler, Y.Y. ve A.Y'nin evindeki aramada 175 litre sahte alkol ve 18 alkol aroması bulundu.
Etimesgut ilçesinde ise H.A'nın işyerindeki aramada merdiven altı ortamlarda üretilen ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 277 cinsel uyarıcı ürün ve 96 kaçak enerji içeceği ele geçirildi.
Her iki olaya karışan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.