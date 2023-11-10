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Başkentte düzenlenen operasyonda 175 litre sahte alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ilçesinde 2 kişinin kaçak alkol imalatı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 175 litre sahte alkol ve 18 alkol aroması bulundu. Etimesgut ilçesinde ise bir işyerinde yapılan aramada 277 cinsel uyarıcı ürün ve 96 kaçak enerji içeceği ele geçirildi. Her iki olaya karışan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.