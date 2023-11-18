Başkentte düzenlenen etkinlikte Filistin halkının ve yetim çocukların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekildi

Başkentte düzenlenen etkinlikte, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kandilleri Yakma Platformu üyeleri Filistin halkının ve yetim çocukların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Etkinlikte konuşan Platform Başkanı Yasemin Gülmüş, İsrail'in saldırılarına karşı direnen Filistinlilere destek olacaklarını vurguladı.

Başkentte bazı sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri etkinlikle Filistin halkının ve yetim çocukların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Kandilleri Yakma Platformu üyeleri yer aldı.

Platform Başkanı Yasemin Gülmüş, etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarına karşı direnen Filistinlilere her zaman destek olacaklarını vurguladı.

Platformu Gazze direnişinin sesini duyurabilmek ve oradaki insanların acılarına merhem olabilmek amacıyla hayata geçirdiklerini anlatan Gülmüş, "Her bir Müslümanın kalbinde Mescid-i Aksa vardır." ifadesini kullandı.

Konuşmasında Hazreti Muhammed'in hadisişerifine de yer veren Gülmüş, "Peygamber efendimiz, 'Orası haşr ve dirilişin gerçekleşeceği yerdir. Gidin ve orada namaz kılın. Çünkü orada kılınan bir vakit namaz, başka yerde kılınan bin vakit namaz gibidir.' buyurmuş. Bizler de bu hadisişerife nail olabilmek için Mescid-i Aksa'ya kandilleri yakıyoruz." dedi.

Gülmüş'ün konuşmasının ardından program, çocukların seslendirdiği ilahilerle devam etti. Programda yazar Hayati İnanç, Filistin soykırımına yönelik bir söyleşi yaptı.

İHH Ankara Kadın Kolları üyelerinin açtığı stantlarda Filistin yararına kermes de düzenlendi.