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Başkentte Çocuklardan Filistinli Akranlarına Destek Etkinliği

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Yetim Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, yere serilen rulo kağıtlara hayallerindeki Filistin'i çizerek, çocuklara destek mesajları yazdı.

Başkentte çocuklar, akranlarına destek için, yere serilen rulo kağıtlara hayallerindeki Filistin'i çizdi, yazdı.

Yetim Vakfı tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, vakıf gönüllüleri ve vatandaşlar destek verdi. Etkinlik alanına gelen çocuklar, yere serilen rulo kağıda Filistin bayrakları çizdi, renkli boyalarla destek içerikli mesajlar yazdı.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yetim Vakfı Sincan Temsilcisi Ali Ekber Yaradılmış, İsrail'in 1947'den bu yana Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlara ve zulümlere dikkati çekti.

Bugün de Filistin'e destek olmak için bu etkinliğin düzenlendiğini belirten Yaradılmış, "Biz de varız kardeşlerim. Gelemiyoruz, size ulaşamıyoruz, gücümüz yetmiyor ama hiç olmazsa yüreğimiz sizinle, çizgilerimiz, renklerimiz, özlemimiz sizinle, diye bir resim ve çizgi etkinliği oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

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