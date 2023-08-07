Başkentte camide baygınlık geçiren vatandaşa ilk müdahale cemaat tarafından yapıldı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Sungur Cami'nde namaz kılan bir vatandaş baygınlık geçirdi. Bayılan vatandaşa ilk müdahale aynı saftaki diğer cemaat üyeleri tarafından yapıldı. Vatandaşın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.