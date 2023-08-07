Başkentte camide baygınlık geçiren vatandaşa ilk müdahale cemaat tarafından yapıldı
Güncel Haberler
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Sungur Cami'nde namaz kılan bir vatandaş baygınlık geçirdi. Bayılan vatandaşa ilk müdahale aynı saftaki diğer cemaat üyeleri tarafından yapıldı. Vatandaşın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Başkentte camide baygınlık geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi cemaat yaptı.
Edinilen bilgiye göre, esnaf Önder Küçükbacı, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Sungur Cami'nde namaz kıldığı esnada baygınlık geçirdi. Farz namazı için ayağa kalktığı esnada bayılan Küçükbacı'ya ilk müdahale aynı saftaki vatandaşlardan geldi. Küçükbacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bayıldığı anlar cami içindeki güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel