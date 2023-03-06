Başkentte bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 kişi tutuklandı Güncel Haberler Ankara'da 27 Şubat-5 Mart'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 295 şüpheliden 43'ü tutuklandı. Ankara'da 27 Şubat-5 Mart'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 295 şüpheliden 43'ü tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada düzenlenen 172 ayrı operasyonda, 28,1 kilogram eroin, 5,3 kilogram metamfetamin, 3,1 kilogram esrar, 1,7 kilogram kokain, 640 gram skunk, 331 gram bonzai, 10 bin 181 ecstasy, 4 bin 797 captagon, 727 sentetik ecza ile ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 295 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü, sevk edildikleri adliyelerde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Başkentte bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.