Başkentte bir garip hırsızlık olayı: Dükkanın önündeki tabureyi böyle çaldı

ANKARA Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir veteriner kliniğinin önündeki tabure çalındı. Trajikomik olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankaya'da kaldırımda yürüyen bir kişi, veteriner kliniğinin önünde gördüğü bir tabureyi çaldı. Çok rahat bir şekilde tabureyi çalan hırsızın rahatlığı ise görenleri hayrete düşürdü. Trajikomik olay, veteriner kliniğini güvenlik kamerasına yansıdı.