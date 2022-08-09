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Ankara 3. sayfa haberi: Ankara'da ahşap dükkanında yangın çıktı

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Ankara gelişmesine göre Ankara'da ahşap dükkanında yangın çıktı Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkanında yangın çıktı.

Ankara'da ahşap dükkanında yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkanında yangın çıktı. Büyüyen alevler ahşap dükkanının yanında bulunan binanın çatısına sıçradı.

Yangın, saat 01.20 sıralarında Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi Reyhan sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2 katlı ahşap dükkanında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye eri sevk edilirken yangın, dükkanın yan tarafında bulunan binanın çatısına sıçradı. Diğer dükkan sahipleri ise alevlerin malzemelerine sıçramaması için büyük uğraş verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Güncel

Altındağ İtfaiye Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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