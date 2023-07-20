Başkentte bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Başkentte, Mamak ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan bir kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.