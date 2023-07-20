Başkentte bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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Başkentte, Mamak ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan bir kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Başkentte bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Mamak ilçesi 733/1 Sokak'ta Mehmet Kıranşal'a bıçakla saldırdı.
Bel bölgesine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kıranşal, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kıranşal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel