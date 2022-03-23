Başkentte bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı - Haberler

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Başkentte bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Başkentte bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulucanlar Caddesi'nde Şükrü Kelekli'nin cesedinin yol kenarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının Kelekli'nin dayısının oğlu Özgür Taylan Doğan olduğunu tespit etti.

Doğan, bunun üzerine başlatılan çalışma sonucunda Afyonkarahisar'da yakalandı.

Ankara'ya getirilen zanlının Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındığı belirtildi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Karahisar, Altındağ, Cinayet, Ankara, Güncel, Haberler

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